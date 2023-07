Ny S-melding om opsparing til ældrepleje ryster EL og SF

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, lufter i Jyllands-Posten en idé til en ny opsparingsmodel for danskernes fremtidige ældrepleje.

Men idéen får hård kritik med på vejen fra Enhedslisten og SF, der blandt andet ikke køber et af Rabjerg Madsens argumenter om, at det kan være svært - som det ser ud nu - at få pengene til at række, når der kommer flere ældre.

- Det er alene et spørgsmål om politisk vilje, siger Enhedslistens ældreordfører, Peder Hvelplund.

Økonomisk står Danmark også stærkt, pointerer han. Derfor mener Hvelplund - også på lang sigt - at der er råd til en god og værdig ældrepleje for alle uden en opsparingsmodel.

- Jeg synes, det er temmelig rystende at høre fra Socialdemokratiet. Det er et fundamentalt brud på hele den samfundsmodel, der er bygget op, hvor vi med en skattefinansieret velfærdsmodel sikrer, at dem med størst behov får adgang til hjælpen.

Konkret foreslår Christian Rabjerg Madsen at hente inspiration i pensionsordningen, så alle indbetaler en vis del til ældreplejen.

Ordføreren lister flere årsager til sit forslag op, som ifølge ham står for egen regning og ikke er noget, der er blevet taget stilling til i folketingsgruppen.

Den første er, at der er stigende forventninger til en stadig mere presset ældrepleje.

Samtidig kan det blive svært politisk set at investere nok til en optimal ældrepleje, når også områder som grøn omstilling og forsvar skal prioriteres, og desuden har millioner af danskere i dag en sundhedsforsikring, som allerede nu skaber en ulighed, siger han til Jyllands-Posten.

Men hos SF frygter Kirsten Normann Andersen, at sådan en model netop vil skabe et A- og B-hold, som Rabjerg Madsen ellers med egne ord prøver at undgå.

- Den bedste finansiering af ældreplejeplejen er stadigvæk skatten.

- Det er den, der er mest lige, og det er den, der sikrer os bedst, at vi får den samme gode behandling, når vi bliver ældre, siger hun.

/ritzau/