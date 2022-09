Ny S-overborgmester står uden for aftale om Københavns budget

Forhandlingerne på Københavns Rådhus om et budget for næste år har taget en opsigtsvækkende drejning.

Socialdemokratiet med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i spidsen er ikke en del af forliget om næste års budgetaftale i København.

Det oplyser Økonomiforvaltningen, der indkalder til et kort pressemøde ved middagstid fredag.

Det er første gang, at Sophie Hæstorp Andersen som overborgmester deltager i forhandlinger om en budgetaftale i kommunen. Hun mener, at det handler om "et magtspil på rådhuset".

Artiklen fortsætter under annoncen

Heller ikke SF er en del af aftalen. Den tæller i stedet Enhedslisten, De Konservative, De Radikale, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Socialdemokrater og SF'ere har raset mod Enhedslisten for at ville acceptere skattelettelser, men kritikken preller af.

- Enhedslisten har været tro mod det mandat, som københavnerne gav os ved sidste valg. Derfor har vores hovedprioriteter i budgetforhandlingerne været klima og velfærd, siger socialborgmester og budgetordfører Karina Vestergaard Madsen (EL) i en pressemeddelelse.

- Enhedslisten har indgået et forlig med de partier, som var villige til at levere mest på de to områder. Derfor blev det en aftale uden om Socialdemokratiet og SF.

- Aftalen er det første skridt i en ny retning for København, hvor klimakrisen tages alvorligt, og handling sættes bag ord, siger hun.

I den borgerlige lejr er der glæde at spore over skattelettelsen på 0,1 procent i kommunen.

- For første gang i mands minde, måske nogensinde, lettes kommuneskatten i København, skriver medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune Ole Birk Olesen (LA) på Twitter.

Han oplyser, at kommuneskatten sænkes med 130 millioner kroner årligt.

Også Venstre ytrer tilfredshed.

- Der er penge nok i kommunekassen i København, og i en krisetid med høj inflation og stigende energipriser skal det selvfølgelig komme borgerne til gode.

- Vi skal have råderet over flere af vores egne penge, for de ligger bedst i vores egne lommer, siger Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester, Jens-Kristian Lütken, i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiet forsøgte til det sidste at være med i aftalen, men krævede at få fjernet visse elementer.

Sophie Hæstorp Andersen blev valgt som ny overborgmester ved kommunalvalget i 2021.

Her gik Socialdemokratiet tilbage med cirka ti procentpoint og fik 17,2 procent af københavnernes stemmer.

/ritzau/