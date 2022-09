Ny S-overborgmester står udenfor aftale om næste års budget

Sophie Hæstorp Andersen har siddet under et år som overborgmester og bliver ikke en del af næste års budget.

Forhandlingerne på Københavns Rådhus om et budget for næste år har taget en opsigtsvækkende drejning.

Socialdemokratiet med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i spidsen er ikke en del af forliget om næste års budgetaftale i København.

Det oplyser Økonomiforvaltningen, der indkalder til et kort pressemøde ved middagstid.

Det er første gang, siden hun blev valgt, at overborgmesteren deltager i forhandlinger om en budgetaftale. Hun mener, at det handler om "et magtspil på rådhuset".

Artiklen fortsætter under annoncen

Heller ikke SF er en del af aftalen.

Den tæller i stedet Enhedslisten, De Konservative, De Radikale, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiet forsøgte til det sidste at være med i aftalen, men krævede at få fjernet visse elementer.

Sophie Hæstorp Andersen blev valgt som ny overborgmester ved kommunalvalget i 2021.

Her gik Socialdemokratiet tilbage med ti procentpoint og fik 17 procent af københavnernes stemmer.

/ritzau/