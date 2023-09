Ny sag om uacceptabel opførsel på Herlufsholm undersøges

En ny sag om uacceptabel opførsel på kostskolen Herlufsholm er blevet overdraget til politiet.

Det fortæller skolens rektor, Gitte Nørgaard, til Sjællandske Nyheder.

Skolen skal være blevet kontaktet af forældre og elever i dagene efter en traditionsrig fugleskydning i slutningen af august. Her lød det, at en lille gruppe elever fra 3.G havde udsat yngre elever for ubehagelige ting.

Sagen undersøges stadig, men det kan ikke afvises, at det indbefatter lussinger, slag med huen og måske knytnæver, skriver mediet.

- Vi accepterer ikke, at en lille gruppe elever tiltager sig privilegier på andre elevers bekostning, så sagen er nu blevet overdraget til politiet, siger Gitte Nørgaard til Sjællandske Nyheder.

Ifølge Sjællandske Nyheders oplysninger er der tale om fire elever, som er blevet sendt hjem, mens sagen undersøges.

Ifølge mediet er der fredag morgen sendt et brev ud til samtlige forældre, der har børn på skolen. Her bliver de orienteret om episoderne.

Herlufsholm er i øjeblikket under tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk).

I maj besluttede Stuk, at skolen skal tilbagebetale 27 millioner kroner i statslige tilskud. Det skyldtes, at skolen ifølge styrelsen ikke havde overholdt det, der hedder frihed og folkestyre-kravet.

Herlufsholm var i maj sidste år centrum i en dokumentar på TV 2. Her fortalte tidligere elever om vold, seksuelle krænkelser og mobning. Få dage efter blev skolens rektor afskediget.

I november fandt en uvildig advokatundersøgelse, at der var flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm end på andre gymnasier.

