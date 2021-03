Ny screening i brug - sætter mere fart på smitteopsporing

SSI har udviklet en ny test, der hurtigere kan vise, om en positiv coronaprøve er en af flere varianter.

En ny test, der hurtigere kan vise, om en positiv coronaprøve er den britiske eller sydafrikanske variant, er nu i fuld drift.

Det kan være med til at sætte mere fart på smitteopsporingen. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Alle positive coronatest er siden midten af januar blevet screenet for særlige virusvarianter med testen Delta-PCR.

Nu er Statens Serum Institut så klar med den næste udgave - Delta-2-PCR - som blev taget i brug 23. februar og nu er i fuld drift.

Den første Delta-PCR har ifølge Anne-Marie Vangsted, direktør for Testcenter Danmark, været et vigtigt redskab.

- Men den havde begrænsninger, idet den påviste en gruppe af varianter samlet, der først efter sekventering kunne specificeres.

- Nu opgraderes screeningen med den nye Delta-2-PCR, og det er en klar forbedring, siger hun i meddelelsen.

Den nye test betyder, at der kan være svar på, om en positiv coronatest er en af de varianter, der holdes øje med, inden for 12-24 timer, efter at der er kommet svar på testen.

Det er kortere tid, end det tager at få svar på en helgenomsekventering, som er en anden måde at finde ud af.

/ritzau/