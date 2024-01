Ny sikkerhedstest kan redde pindsvin fra robotplæneklipperen

Flere pindsvin er de seneste år kommet til skade, efter at de har været i kontakt med en robotplæneklipper.

Derfor har et forskerhold ledet af pindsvineksperter fra Oxford University og Aalborg Universitet udviklet en test, der kan vurdere, hvor farlige robotplæneklippere er for truede pattedyr.

Det oplyser Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Her har holdet blandt andet undersøgt pindsvins personlighed og reaktioner på mødet med robotplæneklippere.

Forskerne har i alt testet 50 pindsvin, som blev udsat for en række ufarlige test med robotplæneklippere uden knivblade.

Og ifølge Sophie Lund Rasmussen, der er zoolog og adfærdsbiolog på Oxford University og leder af forskerholdet, havde pindsvinene overordnet tre forskellige reaktioner.

- Enten løb de væk fra maskinen, blev stående stift foran robotplæneklipperen i en delvist sammenkrøllet position eller snusede nysgerrigt til plæneklipperen, siger hun.

Her oplevede hun desuden, at de yngre pindsvin var mere modige end de ældre. Men anden gang, pindsvinene mødte maskinen, viste undersøgelsen, at de alle var mere forsigtige.

- Det tyder på, at pindsvin kan lære af deres første møde med en robotplæneklipper, siger Sophie Lund Rasmussen.

Ifølge hende er det ideelle scenarie, at robotplæneklipperen kan opdage pindsvinet på afstand og skifte retning.

Forskerne har på baggrund af resultaterne udviklet en model af et pindsvin, der kan 3D-printes. På den måde kan modellen placeres i nogle bestemte nøglepositioner for at simulere virkelighedstro reaktioner fra et levende pindsvin.

- Vores mål er at gøre modellens design offentligt tilgængeligt til 3D-print, så virksomheder kan bruge modellen, når de skal udvikle "pindsvinvenlige" robotplæneklippere, siger Sophie Lund Rasmussen.

I den kommende tid skal hun og forskerholdet derfor arbejde videre med at få sikkerhedstesten integreret i de officielle testprotokoller, der godkender robotplæneklipperne til salg på det europæiske marked.

/ritzau/