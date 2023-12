Ny skattereform letter personskatter for over ti milliarder

Med ny skattereform letter et flertal i Folketinget personskatter for i alt ti milliarder kroner og indfører blandt andet en toptopskat.

Det fremgår af den politiske aftale, der er blevet indgået torsdag og præsenteres af fire ministre samt ordførere på et kort pressemøde i Finansministeriet.

Ud over regeringen er De Radikale, De Konservative, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige med i aftalen.

Hovedparten af den nye skattereform ligner, hvad regeringen præsenterede i sit udspil i november.

Det betyder blandt andet, at det almindelige beskæftigelsesfradrag forhøjes, mens der kommer en ny mellemskat, en højere topskattegrænse og den såkaldte og omstridte toptopskat.

Der er dog også nye tiltag. Det gælder blandt andet en lempelse af arveafgiften heriblandt en afskaffelse af boafgiften ved arv til søskende.

Det forventes, at skattereformen vil øge arbejdsudbuddet med mere end 5300 personer i 2030.

De første skattelettelser fra aftalen får virkning fra 2025.

Regeringen regner med, at skattelettelserne på 10,75 milliarder kroner samlet set vil være en udgift på 6,75 milliarder kroner for statskassen. Det skyldes, at nogle af pengene vil komme tilbage i statskasse i form af for eksempel moms, når folk bruger flere penge.

/ritzau/