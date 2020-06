Ny smitte på skole og plejecenter i Hjørring Kommune

Et plejehjem, den private hjemmepleje og flere skoler i Hjørring Kommune er ramt af coronasmitte.

To klasser på Lundergårdskolen i Hjørring er sendt hjem resten af skoleåret, fordi to elever er konstateret smittede med coronavirus.

Det oplyser skolelederen til DR Nordjylland.

Det drejer sig om et søskendepar, der går i hver deres 2. klasse.

Tidligere er der konstateret smitte på Bagterpskolen og Højene Skole i samme kommune.

Samtidig spreder smitten sig blandt medarbejderne på plejecentret i Sindal.

Her oplyser direktøren for kommunens sundheds-, ældre- og handicapforvaltning, Leif Serup, torsdag til Nordjyske, at yderligere to ansatte er testet positiv for coronasmitte.

I nabokommunen Frederikshavn er 12 klasser tidligere på ugen sendt hjem fra skole for at mindske smitterisiko, efter at flere elever har spillet fodbold med en smittet elev.

I Hjørring Kommune er Vendelbocenteret i Sindal ramt. Med de to nye smittetilfælde er i alt 22 medarbejdere på plejecentret testet positiv for coronavirus. Yderligere ni medarbejdere er sendt hjem med symptomer.

Dermed er 31 af 60 medarbejdere på plejecentre ifølge Nordjyske sendt hjem - enten fordi de er smittede, eller fordi der er mistanke om det.

Der er desuden fundet enkelte smittede i flere skoleklasser og i den private hjemmepleje i kommunen.

Udbruddet af coronavirus i Hjørring Kommune fik mandag de nationale sundhedsmyndighederne til at iværksætte en lang række tiltag i samarbejde med kommunen.

/ritzau/