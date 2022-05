Det er vigtigt at opføre værker, der kan gøre fremtidige generationer klogere på den tid, vi lever i lige nu. Sådan lød det fra politikere i Randers Kommune, da de i sidste uge kunne løfte lidt af sløret for et nyt kunstværk i den østjyske by.

Værket er en høj og tung statue, der skal laves af den anerkendte kunstner Erik A. Frandsen. Og det særlige ved den er, at den er væltet på forhånd.