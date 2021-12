Ny storm venter Nuuk efter stor strømafbrydelse

Nuuk har igen strøm. Men folk opfordres til at oplade elapparater og have nok varmetæpper inden nyt uvejr.

Nuuks borgere kan for en stund glæde sig, da et vandkraftværk tirsdag aften lokal tid igen leverer strøm til byen, som sent mandag og store dele af tirsdag har været ramt af et større nedbrud efter en storm.

Men onsdag omkring klokken 14 lokal tid venter et nyt uvejr, og byens borgere opfordres til at forberede sig på mulige afbrydelser.

I en pressemeddelelse skriver Grønlands Politi således, at det ikke kan udelukkes, at der onsdag opstår nye problemer med vand-, el- og varmeforsyningen.

- Helt konkret bør borgerne sørge for at lade deres elektriske apparater op, fylde dunke med vand og sikre, at de eksempelvis har nok varmetæpper, skriver politiet.

Det store nedbrud begyndte omkring klokken 23.00 mandag og førte til en række forstyrrelser tirsdag.

På et tidspunkt var al telefoni i Grønland nede, skrev politiet.

Men tirsdag aften er alle teleselskabet Tusass' tjenester igen fungerende. Enkelte opkald afvises muligvis på grund af overbelastning. Men så skal man blot ringe igen.

I løbet af dagen blev strømmen først delvist genetableret med hjælp fra nødgeneratorer.

I den periode blev folk opfordret til at indstille "al unødvendig brug af elektriske apparater og kun benytte den allermest nødvendige mængde vand og varme".

Men efter at forbindelsen til vandkraftværket er genoprettet, gælder den opfordring ikke længere. Dermed behøves man ikke længere i særlig grad spare på vand, el og varme i Nuuk.

Grønlands Politi har tirsdag oplyst, at strømafbrydelsen sandsynligvis skyldtes et brud på et kabel.

Ifølge politiet skal forbindelserne onsdag undersøges for at forsøge at fastslå, hvorfor det var så svært at genetablere strømmen.

/ritzau/