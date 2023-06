Ny strategi: 75 initiativer skal halvere ensomhed i 2040

Onsdag præsenteres en stor plan, der sigter mod at halvere antallet af ensomme danskere - cirka 600.000 i dag - i 2040.

115 organisationer med Røde Kors og Ældre Sagen i spidsen - Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed nedsat af et flertal i Folketinget - har skabt planen, der består af 75 initiativer.

Blandt andet skal der ifølge organisationerne etableres en permanent landsindsats til afstigmatisering af ensomhed og laves opsporingsmodeller for at finde og hjælpe ensomme unge i skolerne.

Der bør etableres et nationalt forsknings- og videnscenter for ensomhed, og psykologbehandling skal tilbydes til folk med sociale kognitionsproblemer som følge af ensomhed, lyder det i nogle af forslagene.

Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, ser muligheder for hurtig handling.

- Det første, vi skal have gjort, er at aftabuisere ensomheden. Man er ikke alene, og man må gerne række ud.

- Så skal vi gribe de lavthængende frugter - nemlig at sørge for, at ensomme får tilbudt mulighed for at blive en del af fællesskaber - på arbejdspladser, i foreninger og på anden vis.

Birgitte Vind, der er indenrigsordfører for Socialdemokratiet og en af to formænd for Folketingets tværpolitiske netværk mod ensomhed, siger, at det nu handler om at få sat handling bag ordene på papirerne.

En del af initiativerne kræver yderligere og varig finansiering, men hun vil dog endnu ikke love penge til det hele. Kassen er ikke lukket, understreger hun, men løsningerne ligger også andre steder end i økonomien.

- Vi skal huske, at ensomhed kan se meget forskellig ud. Selv folk, der kommer i foreningslivet, kan være ensomme. Det er en meget individuel ting, men også en meget ødelæggende ting, som vi skal have et fælles sprog for. Det behøver jo ikke at koste nogle penge. Det handler meget om, hvordan vi er over for hinanden.

Spørgsmål: Organisationerne peger på nogle ret grelle problemer. Nu har de en række initiativer, der koster nogle penge. Er sandheden ikke, at hvis vi vil problemet til livs, kommer det til at koste ressourcer økonomisk?

- Jeg tror, det handler meget om, hvilke briller vi tager på. Noget, vi ved skaber stor ensomhed blandt unge, er alt det, der sker på nettet. Det er deres tid foran skærme og den ensomhed, der er forbundet ved at møde normer og regler, de ikke kan dele med nogen.

- Lige der tror jeg, at der skal andet end penge til. Der skal voksenregulering til. Så det er bare for at sige, at det kan se meget forskelligt ud, afhængigt af hvor vi er, siger Birgitte Vind.

