Ny strategi: I 2040 skal der være halvt så mange ensomme i Danmark

Godmorgen! Rundt om i verden holder man vejret og kigger på klokken. For lige nu er timerne afgørende.

En ubåd med fem personer om bord har siden søndag været forsvundet ved Titanics vrag, som de hver har betalt omtrent 1,7 millioner kroner for at se. Søndag morgen påbegyndte ubåden Titan sit dyk cirka 700 kilometer dyk for øen Newfoundland ud for Canadas østkyst. Udover at der nu kun er omtrent 4o timers luft tilbage, så kan besætningsmedlemmerne i ubåden også befinde sig under voldsomme forhold:

"Trykket er 2500 pund (1,1 ton red.) per kubikcentimeter. Det svarer til to voksne elefanter, der står på din tommelfingernegl," siger dykkerveteran Dik Barton til Ritzau, som selv har besøgt Titanics vrag. Han påpeger, at såfremt noget går galt, så går det meget hurtigt.

Der kommer regn, men tørken fortsætter

Det er nu mere end fire uger siden, at vi har oplevet en landsdækkende regn - nogle steder har ikke fået én eneste dråbe vand. Så selvom der i løbet af de seneste fem dage er kommet fem-seks millimeter regn, og at der i dag også vil komme spredte byger, så rykker det altså ikke ved tørken. Det skriver DMI på Twitter:

"Det er langtfra nok til at ændre tørkesituationen for alvor. En normalisering af tørkeniveauet kræver 30 til 40 millimeter nedbør, der helst skal falde som blid heldagsregn."

Ny strategi skal halvere ensomhed i 2040

Færre danskere skal føle sig ensomme. Derfor præsenteres i dag en strategi, der sigter mod at halvere antallet af ensomme danskere - i dag er der 600.000 - frem mod 2040, skriver Ritzau.

Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed, som Røde Kors og Ældre Sagen står i spidsen for, og som er nedsat af et flertal i Folketinget, har skabt planen, som består af 75 initiativer. Blandt andet skal der ifølge organisationerne etableres en permanent landsindsats til afstigmatisering af ensomhed. Derudover skal det være lettere at finde og hjælpe ensomme unge i skolerne.

Socialdemokratiet roser den nye plan mod ensomhed, men lover ikke penge til alt.

Estland legaliserer ægteskab mellem homoseksuelle

"Det er officielt: Estland har legaliseret ligestilling i ægteskaber. Vi slutter os til andre nordiske lande med denne historiske beslutning."

Sådan lyder det fra Estlands premierminister Kaja Kallas i et opslag på Twitter.

Estlands parlament stemte tirsdag for at tillade ægteskaber mellem to personer af samme køn. Parlamentet godkendte lovforslaget med stemmerne 55 mod 34, og dermed bliver landet det første i Baltikum til at legalisere ægteskaber mellem homoseksuelle.

Flygtningebørn påvirker ikke deres klassekammerater negativt

Morgensamling flyver fra Estland og lander på skolebænken i Danmark.

Det viser sig nemlig, at flygtningebørn, når de begynder i en folkeskoleklasse, ikke påvirker andre elevers faglige udbytte negativt. Det konkluderer en ny undersøgelse. Studiet beror på resultater fra nationale tests i dansk fra 2. til 4. klasse og i matematik fra 3. til 6. klasse i perioden under og op til flygtningekrisen i 2007-2015, hvor asylansøgerne primært kom fra lande i Mellemøsten og Afrika.

Forsker i integration og medforfatter til undersøgelsen, Camilla Hvidtfeldt, er forbløffet over resultatet. Historien kan du læse i dagens avis.

En lur midt på dagen kan være sundt for ældre

Hvis du holder af at tage en såkaldt morfar, en kortere lur midt på dagen, er der godt nyt.

En gruppe forskere har nemlig fundet ud af, at den kortvarige lur i dagtimerne kan være til at forebygge risikoen for hjernesvind. Derfor kan en lille powernap være gavnligt for ældre, der vil beskytte hjernens sundhed. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Forskerne kunne se, at der muligvis er en sammenhæng mellem en vanlig lur og hjernevolumen, kognition og andet, der er gode tegn på en sund hjerne.

Middagsluren skal dog ikke være alt for lang, understreger forskergruppen.