Ny stregkode kan reducere dagligvarebutikkers madspild

Stregkoden fylder mandag 50 år, og nu står den til en opdatering.

For selv om forbrugere verden over er vant til stregkodens lodrette streger, kommer den i fremtiden til at været bygget op og vist som en QR-kode, også kaldet en 2D-stregkode.

Det oplyser GS1 Danmark. GS1 er en global standardiseringsorganisation.

Og der er en flere grunde til den nye stregkode. For man kan putte meget mere data ind i en QR-kode.

Det kan blandt andet hjælpe dagligvarebutikker med at reducere madspild og guide forbrugerne.

QR-koden kan nemlig give information om, hvordan produktet er blevet til, og hvordan en vare påvirker kloden, oplyser Mads Kibsgaard, som er ansvarlig for standarder, bæredygtighedsindsatsen og partnerskabsdannelse i både industri og samfund i GS1.

- Det bliver revolutionerende i den forstand, at det giver alle forbrugere bedre mulighed for at træffe nogle informerede valg om, hvordan vi forbruger, og hvad vi forbruger, siger han.

Det blot ved at skanne den lille firkant på en vare, som er magen til den kode, man allerede nu finder på receptpligtig medicin.

Der er lavet forsøg i Norge og Australien med den opdaterede version af den stregkode, som man allerede kender fra alt til madvare, tøj og medicin.

- Noget af det, som vi kigger på med stor interesse i Danmark, er stregkodernes evne til at reducere madspild i dagligvarebutikkerne, siger Mads Kibsgaard.

I Norge har forsøget i forsøgsbutikkerne medført, at butikkerne har reduceret madspild med 18 procent og i Australien med over 44 procent, oplyser GS1.

- Så der er bestemt nogle meget grønne aspekter i at lave den her omstilling til de her moderne stregkoder, siger Mads Kibsgaard.

Den nye stregkode er begyndt at dukke op på enkelte varer, og skal i starten stå ved siden af den gamle, siger Mads Kibsgaard.

Planen er, at 2D-stregkoden helt skal erstatte den velkendte stregkode, men den gamle stregkode vil stadig være der. Den vil bare være usynlig gemt inde i den nye version.

Og selv om den stadig vil være her, er det noget af et revolutionerende redskab, som skifter ham.

For stregkoden er over alt. Det er måske bare ikke altid, at man tænker over det.

- Den gennemsyrer stort set al handel. Hver gang man køber noget, er der næsten altid en stregkode involveret. Selv på internettet, på nethandlen bliver den brugt, siger Mads Kibsgaard.

- De bliver tit brugt til at styre det lager, hvor personalet plukker din ordre. Stregkoden er også på de forsendelser, som du modtager.

