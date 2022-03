Ny sundhedsgruppe skal fordele syge og sårede fra Ukraine

Sundhedsstyrelsen har nedsat en national visitationsgruppe for patienter, der har behov for behandling på grund af krigen i Ukraine.

Det oplyser enhedschef i Sundhedsstyrelsen Agnethe Vale Nielsen i en mail.

Der kan ifølge Sundhedsstyrelsen komme flere typer af patienter. Både dem som er kommet til skade i krigen og patienter med andre sygdomme, der på grund af krigen ikke længere kan behandles i Ukraine.

Den nationale visitationsgruppe er nedsat for, at man kan handle hurtigt ved behov for at modtage patienter fra Ukraine eller de omkringliggende lande.

- Derudover har gruppen til opgave at sikre national koordination, for eksempel en plan for hvordan patienterne skal fordeles mellem sygehusene i Danmark, lyder det i mailen fra enhedschefen Agnethe Vale Nielsen.

Der er i perioden fra krigen brød ud og til tirsdag morgen ikke ankommet hverken sårede eller syge ukrainere til behandling på de danske hospitaler. Det oplyser styrelsen.

I mailen oplyser Sundhedsstyrelsen desuden, at styrelsen har modtaget en henvendelse om modtagelse af børn med kræft fra Ukraine.

Det er tilkendegivet, at Danmark kan modtage patienter, og man venter nu på en uddybning af anmodningen.

I sidste uge oplyste Sundhedsministeriet, at Danmark donerer medicin og medicinsk udstyr til Ukraine. Den danske regering har afsat 50 millioner til det formål.

I samme pressemeddelelse fremgik det desuden, at Danmark er klar til at modtage et par hundrede ukrainske patienter på danske hospitaler.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S) oplyste i den forbindelse, at regionen både er klar til at hjælpe tilskadekomne og bidrage med psykologhjælp, hvis det er nødvendigt.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser tirsdag på Twitter, at der er blevet oprettet en hotline, der kan hjælpe danske myndigheder med sundhedsfaglig spørgsmål eller spørgsmål om ret til sundhedsydelser for ukrainske statsborgere i Danmark.

/ritzau/