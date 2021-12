Ny tabletbehandling reducerer risiko for alvorligt coronaforløb

Fremover kan personer i øget risiko blive tilbudt en ny tabletbehandling, hvis de er smittet med coronavirus og har symptomer.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Tabletbehandlingen reducerer risikoen for et alvorligt forløb med covid-19. Men man skal i gang med behandlingen, senest fem dage efter at man har fået symptomer, for at den har en effekt.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man straks kontakter sin praktiserende læge, hvis man får et positivt testsvar og samtidig tror, at man er i målgruppen for at få behandlingen.

Behandlingen er målrettet personer i øget risiko, herunder ældre.

Ifølge Sundhedsstyrelsen virker tabletbehandlingen ved at hæmme virussets evne til at dele sig. Da det er en ny behandling, er der endnu ikke lavet mange store studier af behandlingen.

Sundhedsstyrelsen henviser dog til et studie, hvor 709 patienter fik tabletbehandlingen, og 699 fik en placebobehandling - også kendt som behandling med snydemedicin.

I studiet fandt man, at tabletbehandlingen nedsatte risikoen for indlæggelse og død med 30 procent blandt uvaccinerede patienter med risiko for alvorligt forløb med covid-19.

Da studiet kun blev udført blandt uvaccinerede, mangler der fortsat viden om behandlingen blandt vaccinerede, bemærker Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har valgt at anbefale den nye tabletbehandling, selv om den endnu ikke er godkendt af det Europæiske Lægemiddel Agentur (EMA).

Ifølge Kirstine Moll Harboe, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, har man valgt at anbefale behandlingen, da det vurderes, at fordelene ved at blive behandlet overstiger ulemperne for de patienter, som har den største risiko for at blive alvorligt syge med covid-19.

- Vi forventer, at behandlingen medvirker til, at færre af de patienter, som har en stor risiko for at blive alvorligt syge, bliver indlagt.

- Samtidig er vi fuldt opmærksomme på, at det er en ny og ikke godkendt behandling, som vi endnu ikke har så meget viden om.

- Derfor følger vi behandlingen tæt, til vi får mere viden, siger Kirstine Moll Harboe.

Fordi tabletbehandlingen skal gå i gang senest fem dage efter, at man har fået symptomer på covid-19, så skal personer i målgruppen kontakte deres praktiserende læge, straks efter at de har fået et positivt testsvar.

Hvis testsvaret kommer i weekenden eller helligdage, skal man i stedet ringe til vagtlægen eller 1813.

/ritzau/