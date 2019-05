Ny tilbagegang lurer: Men Thulesen Dahl bliver uanset hvad

Selv om DF skulle ende med en ny lussing ved folketingsvalget, har formanden ikke planer om at træde tilbage.

Mens Søren Pape Poulsen har udtalt, at han trækker sig som De Konservatives formand, hvis partiet går tilbage ved folketingsvalget, er tonen en anden hos DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti står skidt i meningsmålingerne, men Thulesen Dahl har ikke tænkt sig at gå af som formand, selv hvis det ender med en markant tilbagegang.

Det siger han til B.T.

- Jo sværere det er for DF, jo vigtigere er det, at kaptajnen på broen bliver stående og er parat til at føre skibet ind i sikker havn igen, siger han.

- Hvis jeg så meget som overvejede det der, ville det være det samme som at sige, at jeg er her, når der er medvind, og så snart der er modgang, så er jeg væk.

- Jeg har det modsat. Det er i modgang, at man skal vise, at man er der, og at man står fast, siger Thulesen Dahl.

I Ritzau Index, som er et gennemsnit af meningsmålingerne, står DF til 10,9 procent af stemmerne. Ved 2015-valget endte DF med 21,1 procent af stemmerne.

Dermed blev DF det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet og det største parti i blå blok. Altså større end Venstre med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen.

DF har allerede oplevet stor modgang i valgkampen. Søndagens valg til Europa-Parlamentet endte skidt for partiet.

Ved EP-valget i 2014 fik DF fire mandater i parlamentet - godt nok takket være stemmeslugeren Morten Messerschmidt - men denne gang sikrede DF sig blot ét mandat.

Dermed er det kun spidskandidat Peter Kofod, som de næste fem år repræsenterer DF i Bruxelles.

Folketingsvalget finder sted 5. juni.

/ritzau/