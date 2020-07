Ny uddannelse skal sende kvinder i Jæger- og Frømandskorpset

Forsvaret håber, at flere kvinder fremover vil være at finde i specialstyrkerne.

Som den første kvinde nogensinde har en 25-årig bestået Hærens patruljekursus, og nu skal hun stå i spidsen for at skabe en uddannelse for kvinder i Forsvarets specialstyrker som Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse, hvor den 25-årige kvinde er anonymiseret. Hun er ydermere blevet ansat i Jægerkorpset.

Uddannelsen vil specifikt rette sig mod at uddanne kvindelige soldater, der kan være med til at arbejde med operationer rundt omkring i verden, hvor kønsspecifikke forskelle eksempelvis kan forhindre indhentning af efterretninger.

Uddannelsen vil blive tilrettelagt med et særligt forløb, specifikt for kvinder. Den vil ”tage udgangspunkt i de opgaver, de skal løse sammen med Jægerkorpsets patruljer eller selvstændigt”, lyder det i pressemeddelelsen.

Den skabes med formålet at tiltrække flere kvinder til en del af Forsvaret, der historisk har bestået af mænd.

- Vi har et klart ønske om, at flere kvinder skal søge både patrulje- og aspirantkursus eller vores kommende uddannelse for kvinder.

- Kvinder vil tilføre både Jægerkorpset og specialoperationsstyrkerne generelt en yderligere kapacitet i både de nuværende og fremtidens konflikter rundt om i verden, siger Jægerkorpsets chef, Kåre Jakobsen, i pressemeddelelsen.

/ritzau/