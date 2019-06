Ny udenrigsminister: Russisk gasledning er ude af mine hænder

Selskabet bag russiske Nord Stream 2 trækker ansøgning om at føre gasrørledning gennem dansk farvand tilbage.

Danmarks nye udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), betragter sin rolle i sagen om den russiske gasrørledning Nord Stream 2 som afsluttet, da selskabet bag har trukket en af tre ansøgninger tilbage.

Det siger han i en skriftlig kommentar. Ansøgningen, der trækkes tilbage, ville gå gennem dansk søterritorie, mens de to ansøgninger, der består, ikke gør.

- Som bekendt har selskabet indgivet to yderligere ansøgninger om ruter nord og syd om Bornholm uden for dansk territorialfarvand. Energistyrelsens sagsbehandling er fortsat i gang.

- Det er en rent administrativ proces, som hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Denne proces omfatter ikke en vurdering af udenrigspolitiske hensyn, siger han i kommentaren.

Der er tale om en russisk ansøgning fra april 2017 om at føre en 1224 kilometer lang gasledning gennem dansk søterritorie syd om Bornholm til Tyskland.

Selskabet har stadig to andre ansøgninger liggende hos Energistyrelsen. Disse går imidlertid andre veje rundt om Bornholm, hvor rørledningerne ikke vil gå igennem dansk territorium.

Ansøgningen til disse to kan kun afvises, såfremt hensyn til miljø eller skibstrafik taler for det.

Dermed er det en rent administrativ beslutning, betoner udenrigsministeren.

- Jeg formoder, at klima-, energi- og forsyningsministeren derfor formelt vil informere mig om, at der ikke efter lov om kontinentalsoklen længere er brug for Udenrigsministeriets vurdering af, om en rute gennem dansk søterritorium er forenelig med Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser, siger han.

Selskabet bag Nord Stream 2 kunne uden problemer have ladet ansøgningen ligge hos de danske myndigheder, men der er én god grund til, at det ikke er sket ifølge en seniorforsker.

- De har stadig to ansøgninger ude, men så ville de ikke sende det politiske signal om, at Danmark har trukket det i langdrag. Der kører et symbolspil, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel.

/ritzau/