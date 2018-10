Ny ulveplan splitter regeringens grønne rådgiver

Selv om rådet ikke kan enes om ulve, har vi fortsat en rolle at spille, siger Vildtforvaltningsrådets formand.

Formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes rådet at blive enige om en revision af forvaltningsplanen for ulv.

- Jeg er sat i spidsen for et råd, der gerne skal rådgive ministeren. Det vil jeg allerhelst gøre med et enigt råd bag mig, og det er ikke lykkedes. Det er jeg ked af, siger Jan Eriksen.

Han vil nu meddele miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at det rådgivende udvalg efter talrige møder ikke har kunnet finde fælles fodslag.

Syv forskellige organisationer har siddet med omkring det runde bord og forholdt sig til opgaven med at udstikke retningslinjer for håndteringen af ulv.

Det er punkter som definitionen af problemulv og muligheden for at regulere bestanden, der har skabt splittelse.

- Som situationen ser ud lige nu, anser jeg det for at være urealistisk at nå til enighed, siger Jan Eriksen.

Han mener ikke, at rådet med meldingen har udspillet dets rolle.

- Vores melding er, at der er behov for, at ministeren nu trækker en streg i sandet. Men vi vil være parate til at se på det fremover, siger Jan Eriksen.

Han påpeger, at rådet tidligere har kunnet enes om eksempelvis administration af jagttider og en bekendtgørelse om skadevoldende vildt.

To af nøglespillerne omkring det runde bord - Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug Fødevarer - har i høringssvar skarpt kritiseret ulveudspillet.

Naturfredningsforeningen mener, at et afsnit omkring fremtidig regulering af bestanden af ulv strider imod den bestemmelsen om fredning af ulven.

Omvendt mener landbruget, at planen ikke i tilstrækkelig grad gør det muligt at regulere ulve, som generer landmænd.

- Muligheden for at regulere problemulve er meget tung og bureaukratisk, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug Fødevarer.

Hvis planen vedtages i dens nuværende form, vil det ifølge viceformanden øge risikoen for, at folk griber til selvtægt.

- Vores frygt er, at folk ikke har tiltro til systemerne og tager sagen i egen hånd og begår selvtægt, siger Lars Hvidtfeldt.

Det var netop, hvad der skete i april, da en hunulv blev skudt på en mark ved Ulfborg.

En 66-årig mand blev i sidste uge idømt 40 dages betinget fængsel for ulvedrabet.

Jakob Ellemann-Jensen siger i en skriftlig kommentar, at han nu "vil overveje næste skridt i forhold til forvaltningsplanen".

Han har fredag ikke ønsket at uddybe sine overvejelser.

/ritzau/