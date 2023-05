Ny undersøgelse bekymrer: Lav kvalitet i vuggestuer og dagplejer

En undersøgelse, som netop er landet på børne- og undervisningsminister Mattias Tesfayes (S) bord, gør ham bekymret.

Den viser, at mange af dagtilbuddene for de 0-2-årige har utilstrækkelig kvalitet. Det gælder for 38 procent af vuggestuerne og for 46 procent af dagplejerne.

- Undersøgelsens resultater bekymrer mig, og derfor er jeg i dialog med parterne på området om, hvad der skal til for at styrke kvaliteten. Ekstra personale gør det ikke alene, udtaler ministeren i en pressemeddelelse.

På baggrund af undersøgelsen har Mattias Tesfaye sendt et brev til alle kommuner, hvor han indskærper, at de har ansvaret for kvaliteten i dagtilbuddene.

Der er tale om en ny kvalitetsundersøgelse af kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen blev sat i gang på baggrund af en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022 og 2023.

I første omgang er tilbuddene til de 0-2 årige blevet undersøgt. I efteråret 2023 undersøges så dagtilbud for de 3-5 årige børn.

Resultaterne for daginstitutionerne viser, at 13 procent har god kvalitet, 49 procent har tilstrækkelig kvalitet, mens 38 procent har utilstrækkelig kvalitet. Der er færre end tre stuer, hvor kvaliteten vurderes til at være helt nede i kategorien "ringe".

For dagplejen er resultaterne, at otte procent har god kvalitet, 39 procent har tilstrækkelig kvalitet, mens 46 procent har utilstrækkelig kvalitet og seks procent har ringe kvalitet.

Dina Madsen, som er chef for afdelingen for dagtilbud ved EVA, siger om undersøgelsen:

- Når vi kigger på institutionerne med utilstrækkelig kvalitet, ser vi personale, som er venlige og imødekommende, men vi ville gerne have set personale, som også hjælper børn, der for eksempel er vrede eller kede af det ved at sætte ord på barnets følelser og hjælpe barnet videre, siger hun.

- Vi ser også, at der ikke er nok legeområder, nok legetøj til børnene, og at meget af det er sat væk. Og at børnene ikke får tid nok til at fordybe sig i legen.

Dina Madsen peger på flere områder, hvor der kan sættes ind for at højne kvaliteten. Der skal nemlig flere ting til.

- Der skal mere fokus på legen. Den bliver underprioriteret i vuggestuealderen, og vi ville gerne se, at der kom mere fokus på den, siger hun.

Hun nævner også, at der skal mere fokus på børnenes fællesskab.

- Små børn er meget optaget af hinanden og vil gerne lege og være venner, og der er brug for en større indsats, siger hun og fortsætter:

- Og så er vi også optaget af, at kommunerne får set på, om de fanger de her institutioner med utilstrækkelig kvalitet i deres tilsyn og får hjulpet dem.

Spørgsmål: Du nævner ikke antallet af medarbejdere. Hvorfor?

- Vi kan sige, at normeringerne ligger omkring én voksen til tre børn, siger Dina Madsen.

- Vi finder ingen statistisk sammenhæng mellem normeringer og kvalitet, og det kan skyldes, at normeringerne ikke varierer særligt meget.

I en pressemeddelelse lyder det fra formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen, at undersøgelsen er med til at gøre kommunerne klogere på, hvordan kvaliteten kan blive bedre.

- At skabe en god start på livet for vores børn er en af vores vigtigste opgaver i velfærdssamfundet, og derfor skal vi have fokus på kvaliteten i vores dagtilbud, udtaler han.

Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ stikprøve på 97 kommunale daginstitutioner og 99 kommunale dagplejere for 0-2-årige børn over hele landet.

I daginstitutionerne er der gennemført observationer på to stuer i det omfang, der har været to stuer for 0-2 årige.

Det har ikke været muligt at få et interview med ministeren.

