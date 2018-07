Ny undersøgelse: Det koster bandekriminelle danskerne

Den første undersøgelse af sin slags kaster lys over omkostninger til bander og rockere i retsvæsenet.

Bandekriminaliteten har et prisskilt, og det er mindst 315 millioner kroner årligt.

Det viser en opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor, der for første gang giver et overblik over udvalgte omkostninger til registrerede bandemedlemmer og rockere i det danske retsvæsen i 2016.

Tallet understreger behovet for handling, mener retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).

- Det er jo et enormt tal. 315 millioner kroner. Det kunne man have brugt på børn, skoler eller at lægge huller i vejene. Det understreger, at det er vigtigt, at vi fortsætter kampen mod banderne og kriminaliteten, siger han.

Dansk Folkeparti krævede i 2016, at undersøgelsen blev sat i gang.

- Det er vigtigt, at danskerne får syn for sagen. Hvis man kigger på udgifterne i kriminalforsorgen, er en ret stor del drevet af bandekriminalitet. Det synes jeg da, at danskerne skal vide, siger Peter Kofod Poulsen.

Undersøgelsen fokuserer på udvalgte udgifter til registrerede bandemedlemmer i blandt andet fængsler, domstole og politiet samt udgifter til ofre for berigelseskriminalitet.

Men den giver ikke et fuldstændigt billede af de samfundsmæssige omkostninger, mener forsker og kriminolog Nichlas Permin Berger fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Tallet er jo relativt. Er det meget i forhold til hvad? Derudover er der omkostninger for eksempel for ofre, familier og lokalsamfund, der ikke indgår i undersøgelsen, siger han.

- Det er også vigtigt at huske på, at den her viden ikke peger i retning af højere straf, men snarere synliggør potentialet i forebyggelse og tidlig indsats.

Senere års tiltag - blandt andet bandepakke III, som regeringen, S og DF stod bag - har mest fokuseret på hårdere straffe.

Men blot at sætte bandemedlemmer i de overfyldte danske fængsler kan være at skyde sig selv i foden, forklarer lektor Nichlas Permin Berger.

- Forskning tyder på, at fængsler i det lange løb producerer kriminalitet snarere end at reducere kriminalitet. Når man så spærrer medlemmer af kriminelle grupperinger inde med andre kriminelle, skaber man et stort rekrutteringspotentiale, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

/ritzau/