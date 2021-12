Ny undersøgelse: Neandertalerne var også miljøsyndere

Arkæologiske levn fundet ved en udgravning i Tyskland viser, at neandertalerne, vores nærmeste uddøde slægtninge, for 125.000 år siden ændrede øko-systemet omkring sig

Det moderne menneske er ikke den første art, der har manipuleret med naturen og miljøet for egen vindings skyld. Det viser fund fra udgravningen Neumark-Nord øst for Leipzig i Tyskland, hvor neandertalere ifølge arkæologer levede i en 2000 år lang periode for cirka 125.000 år siden.