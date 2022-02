Ny undersøgelse: Røg man fede i 1700-tallet?

En undersøgelse af kridtpiber fra 1700-tallet skal kortlægge fortidens rygevaner.

Røg man cannabis allerede dengang, lyder spørgsmålet, som Københavns Museum vil afdække.

Kridtpiberne er fundet under udgravningen af Papirøen i Københavns havn. Beliggenheden var med til at inspirere idéen, afslører museumsinspektør Gerd Bindesbøl Ravnholt.

- Jeg arbejdede sammen med to andre, som fantaserede om at producere kridtpiber og sælge dem på Street Food-markedet, som ligger ved siden af Papirøen. Det ligger på vejen fra indre by til Christiania.

- Der opstod tanken om, hvad folk kunne finde på at bruge kridtpiberne til i dag, og at det også kunne gøre sig gældende i 1700-tallet, siger hun.

Teknologisk Institut står bag den tekniske del af analysen.

Med jordprøver fra pibehovederne kan specialister udtrække kemiske stoffer med metanol. Metanolen bliver skånsomt inddampet, så der opstår et koncentrat af kemiske stoffer fra pibehovedet.

Herefter bliver prøven analyseret og stofferne adskilt. Til sidst kan et måleinstrument afgøre, om der er spor af cannabis.

Det er første gang, at Teknologisk Institut laver en opgave af den type, lyder det fra centerchef Anne Louise Dannesboe Nielsen.

- Det er normalt noget, vi laver for cannabisindustrien, så det var en lidt sjov, skæv opgave for os, siger hun.

To af piberne er allerede nu undersøgt uden fund af cannabis, men der mangler fortsat testsvar fra størstedelen af piberne, lyder det fra museumsinspektøren.

Skriftlige kilder vidner om, at man allerede i 1500-årene benyttede sig af rusmidlet i Sydeuropa.

Af samme årsag er der gode muligheder for, at det kan have fundet vej til Danmark i 1700-tallet, vurderer museumsinspektøren.

/ritzau/