Ny undervisningsminister kalder forløb om lærerkonflikt uskønt

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil bygge bro til lærere ved at folde lyttelapperne ud.

Selv om der er gået seks år, er der for regeringen en stor opgave med at få genskabt tilliden til landets folkeskolelærere efter lærerkonflikten i 2013, som blev afsluttet med et indgreb fra den daværende S-R-SF-regering.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kalder mandag forløbet "uskønt" i et brev til lærerne på landets folkeskoler, som har første skoledag efter sommerferien.

- Jeg mener, at hele forløbet var uskønt, og det bærer vi et stort ansvar for. Derfor har vi også en stor opgave med at få genopbygget tilliden til lærerne i folkeskolen.

- Den opgave ligger på mit bord, og det er et mål i sig selv for mig, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

I foråret 2013 lå skolerne øde hen i 25 dage, da lærerne ikke kunne nå til enighed med Kommunernes Landsforening om en ny overenskomst.

Til sidst endte det med, at regeringen greb ind i konflikten med et lovindgreb.

Det betød blandt andet, at lærernes arbejdstidsregler blev afskaffet, så de ikke længere selv kan råde over deres arbejdstid og forberede sig derhjemme, men nu skal være på skolen hele arbejdstiden.

Lovindgrebet blev fremsat af Mette Frederiksen (S), der dengang var beskæftigelsesminister.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener, at vejen til at få genskabt tilliden i første omgang er ved at folde lyttelapperne ud.

Derfor skal man også væbne sig med tålmodighed i forhold til lovforslag på folkeskoleområdet fra ministerens hånd.

- Lærere, ledere, forældre og elever opponerer mod de styreredskaber, vi politikere har lagt ned over folkeskolen. Der er en detailstyring, som suger fagligheden og arbejdsglæden ud af hverdagen.

- Vi skal lytte til, hvad der skal være i stedet for at få et løft af den danske folkeskole. Det tror jeg ikke, at vi politikere har det bedste bud på, hvis ikke vi lytter til lærere, ledere, børn og forældre, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun mener, at folkeskolen står over for en række centrale udfordringer, som der skal tages fat på.

- Der er for mange, som forlader skolen uden at kunne læse og regne, og der er en større gruppe, der ikke trives i skolen.

- Samtidig forlader en del lærere folkeskolen, og vi står over for at have ret stor lærermangel. Vi kan gøre det bedre end i dag, og jeg tror, at pilen peger på os politikere, der har skabt rammerne for folkeskolen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

/ritzau/