Ny USA-aftale genkalder koldkrigens politiske skel: Knap var den i hus, før støttepartierne sagde nej tak

Da Danmark i 1949 tilsluttede sig Nato, skete det mere af nød end af lyst. Et halvt års ihærdige forsøg på at skabe et nordisk forsvarssamarbejde efter Anden Verdenskrig var løbet ud i sandet, da den socialdemokratiske regering i foråret fik et bredt flertal i Folketinget for, at landet skulle træde ind i Atlantpagten.