Ny vandområdeplan skal skære 10.000 ton af kvælstofudledning

Lokale indsatser i den nye - men dog forsinkede - Vandområdeplan 3 skal i årene 2021 til 2027 være med til at nedbringe udledningen af kvælstof med 10.400 tons årligt.

Det skal gøre vandmiljøet bedre langs kysterne og i fjordene, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

- Vandmiljøet er under voldsomt pres herhjemme, og udviklingen i vandmiljøets tilstand har stået stille for længe, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

- Jeg tror, vi var mange, som blev bekymrede, da vi for nylig så optagelser i medierne fra Vejle Kommune, som det i løbet af 70 timers fotooptagelse fra bunden af Vejle Fjord kun lykkedes at finde én skrubbe. Der var kun én fisk.

- Det er skræmmende, når havbunden ligner en ørken, og at vi år efter år hører om iltsvind, fiskedød og arter, der er i fare for helt at forsvinde, siger miljøministeren.

Der er i alt tale om indsatser for omkring 5,7 milliarder kroner. Pengene kommer delvist fra EU og delvist fra finansloven for 2022.

I december 2021 sendte den daværende S-regering vandområdeplanerne for 2021 til 2027 i høring. På et halvt år kom der omkring 1800 høringssvar til Miljøministeriet.

Siden er der blevet besluttet lokale indsatser rundt om i Danmark til vandområdeplanen.

Kommuner, lodsejere og lokale interessenter i 23 såkaldte "Vandråd" har i fællesskab lagt en plan for, hvordan vandløb på i alt 5500 kilometer skal forbedres, således at dyr og planter igen kan få levesteder.

Omkring 450 kilometer vandløb bliver genslynget. Det betyder, at et vandløb, der tidligere er blevet kanaliseret, bliver lagt tilbage til det forløb, som det havde, inden det blev udrettet.

Man har desuden besluttet at fjerne omkring 750 spærringer, så fisk lettere kan svømme rundt og gyde og yngle.

41 søer får genetableret et sundt vandmiljø, hvor der er klart vand og en naturlig fiskebestand.

- Vi skal have bundplanter, smådyr og fisk tilbage i vores vandmiljø, og det lancerer vi nu en plan for med konkrete indsatser i hele Danmark, siger Magnus Heunicke.

I Danmarks Naturfredningsforening er direktør Lars Midtiby meget kritisk over for planen.

- Jeg har svært ved at se, hvordan regeringens stærkt forsinkede plan får det danske vandmiljø i god tilstand, som ellers er meningen med vandrammedirektivet.

- Indsatsen er for lille, og usikkerhederne for store. Den leverer simpelthen ikke et troværdigt bud på, hvordan vi løser problemerne med landbrugets udledning af næringsstoffer og skaber bedre forhold i vores søer, åer og vandløb, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/