Ny variantvaccine skal erstatte nuværende tilbud i oktober

Den boostervaccine, der beskytter mod den dominerende coronavariant i Danmark, vil blive indfaset gradvist i det danske vaccinationsprogram.

Og fra midten af oktober forventes det, at udgangspunktet bliver, at alle, der bliver indbudt til vaccination, tilbydes den opdaterede boostervacciner.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Vaccinen fra Pfizer er endnu ikke ankommet til Danmark, men kommer "meget snart".

Den blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for få uger siden.

Den er variantopdateret mod BA.4 og BA.5-varianterne af omikronvarianten. I Danmark er BA.5 den mest udbredte variant. I uge 37 udgjorde den cirka 93 procent af alle sekventerede prøver.

15. september startede efterårets vaccinationsindsats i Danmark, hvor beboere på plejehjem og borgere over 85 år er de første, der skal have et boosterstik.

Her vaccineres der med variantopdaterede vacciner fra Pfizer og Moderna. Men de er designet mod BA.1-varianten.

- Vi forventer, at den BA.4/BA.5-opdaterede vaccine giver mindst lige så god beskyttelse mod alvorlig sygdom og død, som den allerede godkendte BA.1-opdaterede vaccine, siger vicedirektør Hele Probst fra Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

- Det er derfor vores klare anbefaling, at man bliver vaccineret, så snart man har mulighed for det. Det kan endda være, at den BA.4/BA.5-opdaterede vaccine beskytter lidt bedre mod at blive smittet eller videregive smitte end den BA.1-opdaterede vaccine og derfor indfaser vi den i vaccinationsprogrammet.

Formålet med efterårets vaccinationer er at forebygge indlæggelser og dødsfald. Da risikoen for alvorlig sygdom øges med alderen, anbefales borgere over 50 år samt særligt sårbare at blive vaccineret igen.

Fra 1. oktober kan alle danskere over 50 år få fjerde vaccinationsstik.

Sundhedsstyrelsen forventer stigende smitte fra oktober, når samfundet er helt åbent som nu og uden restriktioner.

