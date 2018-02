Ny vejledning skal forebygge og håndtere vold på skoler

For mange lærere er udsat for vold på landets skoler. Undervisningsministeriet er nu klar med vejledning.

Hver femte lærer har været udsat for vold, mens knap hver fjerde er blevet truet. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2017.

Det er for mange, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA). Derfor er ministeriet nu klar med en vejledning, der skal hjælpe skolerne med at forebygge og håndtere vold og trusler.

Ifølge undervisningsministeren er der behov for en kulturændring i folkeskolen, så man i højere grad systematiserer håndteringen af volden.

- Vi har en tillidskultur i det pædagogiske miljø i Danmark, og det er godt, og det skal vi være stolte af. Men det gør også, at vi nogle gange kan have svært håndtere, hvis der faktisk sker alvorlige overgreb.

- Der kan være en tendens til, at man vurderer det værende mindre alvorligt, end det er. Det kan være, at man ikke får lavet en systematisk indsats i forhold til den medarbejder, der har oplevet det eller samlet godt nok op i forhold til det barn, der har reageret alvorligt, siger ministeren.

Vejledningsmaterialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der blandt andet indbefatter fagforeninger og organisationer.

Formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening Thomas Andreasen er glad for, at der er kommet fokus på problemet.

- Jeg tror, det er rigtig vigtigt for det lokale arbejde på skolerne, at der er materiale med konkrete handleanvisninger til forebyggelse. Og når det kommer fra ministeriet, så har det status og forpligter, siger han.

Han håber, at det nye fokus på problemet kan udmønte i ressourcer til at forebygge vold og trusler ude på landets skoler.

- Det er min forventning og forhåbning, at der i forlængelse af vejledningen bliver taget nogle initiativer, så der bliver afsat ressourcer til den her problemstilling, siger Thomas Andreasen.

Konkret peger han på, at der skal være bedre mulighed for at være to lærere til stede i de klasser, der oplever problemet.

Der følger ingen penge med vejledningen, en Merete Riisager peger på, at de enkelte kommuner kan vælge at sætte to lærere i en klasse.

- Hvordan man sammensætter lærerdækningen i klasserne, er noget, man klarer i kommunerne, siger hun.

Den nye vejledning er det første skridt i en indsats, der skal fortsætte i løbet af foråret. Der ventes blandt andet en undersøgelse af problemet med vold og trusler i skolen.

