Nybrud på vej i dansk vaccinationsindsats

Det er en stor ændring af den danske vaccinationsindsats, Sundhedsstyrelsen nu foretager, når børn fra 2-6 år anbefales at få en influenzavaccine i år.

Ifølge styrelsen kan cirka halvdelen af alle influenzatilfælde i Danmark undgås, hvis alle de omkring 300.000 børn i aldersgruppen får vaccinen.

- Den væsentligste grund til vores nye anbefaling er, at det vil have en kæmpe effekt på den samlede forekomst af influenza i hele befolkningen.

- Men det vil også beskytte de mindre søskende, barnet selv og hele familien, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den argumentation rummer et nybrud. Det mener Henrik Nielsen, professor og overlæge på Aalborg Universitetshospital.

Influenzavaccinerne er indtil nu som udgangspunkt blevet givet af hensyn til individet selv. Det kunne være en sårbar eller ældre person, der ikke måtte blive syg.

Nu handler det om et samfundshensyn.

- Det er en forandring. Det er i hvert fald et andet formål, man søger her, siger Henrik Nielsen.

Vaccinationstaktikken er allerede benyttet i andre lande. Henrik Nielsen fremhæver blandt andet USA. I Storbritannien får 35 millioner briter tilbudt en influenzavaccine forud for vintersæsonen, heriblandt store skolebørn.

Henrik Nielsen påpeger, at der er fine erfaringer med strategien.

- Der er egentlig rimelig god data og evidens for, at det kan have en virkning. Det er ikke ud af den blå luft. Men det er jo en principiel diskussion, om man skal gøre det.

Camilla Foged, professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet, er sikker på, at det er en fornuftig prioritering at lade de mindre børn vaccinere.

- Anbefalingen skyldes til dels, at vi ikke havde nogen nævneværdig influenza sidste år, fordi vi havde effektive restriktioner. Derfor forventer man, at sæsoninfluenzaen her til efteråret bliver tilsvarende hårdere.

- Det kan lægge pres på sundhedssystemet, når vi samtidig har en coronapandemi, siger hun.

Helene Probst bekræfter, at anbefalingen blandt andet bunder i den milde influenzasæson, som formentlig var et resultat af coronarestriktionerne.

- Vi havde meget lidt influenza sidste år, men også den foregående sæson. Det gør, at der ikke er særlig meget immunitet i befolkningen, og derfor er der mange af os, som vil kunne blive smittet.

Men hvis først de mindste børn begynder at få influenzavacciner, bør det ikke bare være et engangstilfælde, mener Henrik Nielsen.

Så skal det ske årligt.

- Det er ikke en engangsting, for så skubber man problemet til året efter. Så det er en stor beslutning at begynde, og det er noget, der kræver vejen for og imod, siger han og kalder sig "uafklaret" om, hvorvidt det er den rigtige beslutning.

Ifølge Helene Probst er det da også sandsynligt, at de små børn kan blive ved at få influenzavaccinerne som et årligt tilbud.

- Det kan bestemt godt blive et rutinemæssigt tilbud. Altså et årligt tilbud til denne aldersgruppe, siger hun og påpeger i øvrigt, at vaccinen er helt sikker at bruge og kun har milde bivirkninger:

- Nogle børn vil opleve lidt stoppet næse, og man kan også få lidt almen sygdomsfølelse.

/ritzau/