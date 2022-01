Nybyggeri nær vand risikerer oversvømmelse i mange kommuner

Ifølge rapport er der i mange kommuner åbnet for byggeri tæt på vand, hvor der er risiko for oversvømmelse.

Danmark forbereder sig ikke tilstrækkeligt på uventede, ekstreme vejrbegivenheder.

Det konkluderer en ny rapport fra rådgivningsfirmaet Cowi.

Rapporten når blandt andet frem til, at fire ud af fem kommuner for nylig har vedtaget, at der kan bygges i områder, som er i risiko for at blive oversvømmet ved ekstreme vejrhændelser. Det skriver Avisen Danmark.

Det ekstreme vejr vil man nemlig se oftere i fremtiden, påpeger Martin Olesen, der er forsker i klimaforandringer ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han mener, at Danmark kan komme til at se samme store vandmængder ved skybrud, som dem, der forårsagede ødelæggende oversvømmelser i Tyskland i juli.

- Det er sjældent, at så voldsomme skybrud rammer så stort et område, og det kuperede terræn i Tyskland forværrede konsekvenserne, fordi vandet hurtigt samlede sig, siger han til mediet.

- Men vi har set lignende nedbørsmængder i Danmark, bare på langt mindre geografiske områder. Og den type hændelser vil blive hyppigere og voldsommere i fremtiden.

Det, vi i dag kalder en halvtredsårshændelse, vil blive til en tyveårshændelse i midten af århundredet. Mod slutningen af århundredet vil ekstremt sjældne vejrhændelser ske hvert tiende år, vurderer Martin Olesen.

Det er noget, som vi bør forberede os på, når der bygges nyt. Ellers risikerer vi store økonomiske konsekvenser, hvis risikoen for disse hændelser ikke tænkes ind i byggeplaner i fremtiden.

Det mener Rolf Johnsen, der er hydrogeolog og leder af kontoret for grøn omstilling og klima i Region Midtjylland.

Han synes ikke, at det er smart, at man fortsætter med at bygge i de områder, der i fremtiden er i risiko for at blive oversvømmet. Han kalder det for en dum investering, der kan give bagslag.

Danske Regioner mener, at arbejdet med fremtidens vandløb, der kan afhjælpe problemer ved voldsomt nedbør, skal lægges over i hænderne på regionerne, fordi det skal tilpasses på tværs af kommuner.

- Der er rigtig mange vandoplande, der går på tværs af flere kommuner, og interesserne er ikke altid sammenfaldende i kommunerne, så derfor er der brug for den her koordinering, siger formand Stephanie Lose (V).

/ritzau/