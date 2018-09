Nydanske kvinder føler sig mindre frie

Kvinder med indvandrerbaggrund føler sig markant mindre frie end jævnaldrende mænd med indvandrerbaggrund, viser ny undersøgelse. Politiske tiltag for mere ligestilling er undervejs fra regeringen

Det går fremad med indvandrere og deres efterkommeres foreningsdeltagelse, ligesom færre føler sig begrænset i valget af kæreste og ægtefælle. Men når man ser på, hvor frie nydanske kvinder føler sig sammenlignet med nydanske mænd, er vi stadig langtfra i mål.

Sådan lyder det nu fra flere politikere efter en ny medborgerskabsundersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. I undersøgelsen er både danskere, indvandrere og efterkommere blevet spurgt om, i hvor høj grad de føler frihed til at gøre de samme ting som jævnaldrende af det modsatte køn. Mens over 70 procent af de mandlige nydanskere føler sig lige så frie som jævnaldrende kvinder, svarer kun lidt mere end hver anden kvindelige nydansker, at de føler sig lige så frie som jævnaldrende mænd.

Resten føler sig kun i nogen eller mindre grad lige så frie, og det viser, siger Marcus Knuth, Venstres udlændinge- og integrationsordfører, at der er lang vej igen i ligestillingskampen blandt minoriteterne.

”Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det den sidste bastion, men det er noget af det, der er sværest at komme til livs. Man kan gøre meget for at få indvandrerkvinder i arbejde, få dem til at lære dansk og så videre, men det er sværere at gøre op med de familiestrukturer, som jo grunder i islams meget anderledes syn på forholdet mellem mænd og kvinder,” siger Marcus Knuth, som dog havde frygtet, ”at tallene havde været endnu mere skæve i forhold til den frihedsgrad, danskerne føler”.