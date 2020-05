Nye aftale skal værne borgerne mod oversvømmelser

Klimaændringer medfører store regnmængder. Nu får landets vandselskaber bedre mulighed for at håndtere dem.

Februars rekordregn førte til langvarige oversvømmelser, der stadig står klart i hukommelsen, især i Jylland.

Nu giver et bredt flertal i Folketinget med en ny aftale vandselskaberne bedre mulighed for at håndtere fremtidens stigende vandmængder.

Ændrede regler og forenkling skal gøre det nemmere og billigere at lave klimaprojekter over jorden.

Alternativet er at udvide eller renovere kloakkerne under jorden. Men projekter over jorden, der leder vandet væk via fordybninger i parker eller langs veje, er i snit fire gange billigere.

Reglerne har ikke understøttet de bedste løsninger, erkender klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Nu laver vi en gennemgribende sanering af reglerne og skaber bedre rammer for billigere projekter, så vi kan få meget mere klimatilpasning for pengene, siger Dan Jørgensen.

En af forhindringerne har været kravet om, at kommunen skal dække 25 procent af udgiften til klimaprojekter. Vandselskaberne skal betale de resterende 75 procent.

Klimasikringen kommer på den måde til at konkurrere med børnehaver, skoler og ældrepleje under kommunernes anlægsloft.

Bag den ny aftale står regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Carl-Emil Larsen, administrerende direktør i de store vandværkers forening, Danva, kalder aftalen "blandede bolsjer".

- Det er positivt, at vi nu får mulighed for at bruges vores midler til at lave "vandparkering" ude i det åbne land, så man undgår oversvømmelser i byerne, siger han.

Problemet er, ifølge Danva, at der nu stilles effektiviseringskrav også til nye projekter.

- Det betyder, at vi kun kan opkræve omkring 80 procent af udgiften hos kunderne. Vi tror ikke, at man vil se den ventede kickstart med mange nye klimaprojekter, siger Carl-Emil Larsen.

