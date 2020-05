Nye anbefalinger: Børn kan lege med flere venner ad gangen

Sundhedsstyrelsen trækker sine anbefalinger om legeaftaler tilbage, så børn igen kan lege med flere.

Sundhedsstyrelsens dropper sine anbefalinger om, at børn maksimalt bør lege med én eller to andre børn.

Det skriver DR Nyheder.

- Vi har valgt at gå væk fra de her strenge krav til, hvem man må lege med, og hvor mange man vil lege med, og at man heller ikke må have soveaftaler, siger Maria Koch Aabel, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, til DR.

Maria Koch Abel pointerer, at det fortsat er vigtigt at have god håndhygiejne og at holde en vis afstand, når børn leger sammen.

- Du må godt lege med lidt flere venner ad gangen, og du må også godt lave en soveaftale. Man skal stadig helst lege udenfor, men man også gerne gøre det indenfor, hvis man for eksempel skal spille computer.

- Men så arranger det lige sådan, at I bruger hver jeres tastatur eller mus, siger Maria Koch Aabel.

