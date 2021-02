Nye anbefalinger om genåbning

* En ekspertgruppe har afleveret en række anbefalinger til regeringen om, hvad der kan åbne fra 1. marts.

* Gruppen vurderer, at butikker op til 5000 kvadratmeter og udendørs aktiviteter kan genåbne.

* Afgangselever i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm kan komme tilbage i skole. Desuden kan efterskoleelever komme tilbage i disse områder.

* Forudsætningen for en genåbning er ifølge regeringen, at elever, skolepersonale og butikspersonale lader sig teste to gange om ugen.

