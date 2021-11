Nye arbejdsnedlæggelser kan ramme sygehuse mandag morgen

Efteråret igennem har der været punktvise arbejdsnedlæggelser blandt utilfredse sygeplejersker på landets sygehuse.

Mandag morgen har Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser kaldt til landsdækkende arbejdsnedlæggelse mellem klokken 7.45 og klokken 8.45.

Det siger sygeplejerske Luca Pristed, der er talsperson for gruppen.

- Jeg har en forventning om, at der kan kan deltage nogle hundrede fra hvert hospital, så vi snildt kan komme op over 1000 sygeplejersker nationalt.

Det er utilfredshed med sygeplejerskernes løn- og arbejdsvilkår, der har fået sygeplejersker på barrikaderne.

I august greb regeringen ind i den ti uger lange sygeplejerskestrejke. Det medførte ikke bedre vilkår, som sygeplejerskerne ellers havde efterspurgt.

- Vi går et vinterhalvår i møde, hvor hospitalerne ser ud til at kunne kollapse. Vi kan ikke vente på alle mulige styregrupper og overenskomstforhandlinger om lang tid. Vi skal have handling nu, og det er det, vi prøver at gøre opmærksom på, siger Luca Pristed.

Arbejdsnedlæggelserne er tidligere kendt ulovlige og koster deltagerne en bod. Men det får ikke Luca Pristed til at ryste på hænderne.

- Vi har taget den bøde de sidste mange uger, og det er vi også klar til at gøre mandag, siger han.

Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser har ligefrem opfordret sygeplejerskerne til at sige deres stillinger op før 1. december.

Luca Pristed har indtryk af, at mange vil følge den opfordring.

- Det bygger på den støtte, vi har set, og de reaktioner, vi har fået. Fra sommer og frem til nu er opsigelserne væltet ind, siger Pristed, der selv har tænkt sig at sige sin stilling op inden udgangen af november.

Hvis sygeplejersker i et større antal opsiger deres stillinger, kan det blive opfattet som et ulovligt kampskridt, erkender han.

- Det er der en risiko for, men nu må vi se, hvordan arbejdsretten vil se på det. Det er jo paradoksalt, at vi siger fra over for et system, som vi mener ikke passer på os.

- Hvis vi så bliver beordret til at trække vores opsigelser tilbage, så vil jeg betegne det som tvang til at arbejde i et sundhedsvæsen, der er ved at kollapse. Det vil ikke blive taget godt imod, siger Luca Pristed.

/ritzau/