Nye biler sladrer om kørsel - FDM kræver klarere rammer

Mange nyere biler er spækket med elektronik og computere, der gør dem i stand til at registrere data om kørslen.

Men mange bilejere frygter, at de indsamlede data kan blive misbrugt.

Det viser en ny undersøgelse ifølge de danske bilejeres organisation, FDM.

- Vi ved, at der sker en stor indsamling af data i moderne biler. Det problematiske er, når det sker, uden at bilisten er bekendt med det og ikke kan kontrollere, hvad der sker med data, siger chefkonsulent Dennis Lange, FDM.

Undersøgelsen er foretaget af bilklubbernes europæiske paraplyorganisation, FIA Region 1. 4889 respondenter har deltaget, heriblandt 1251 danskere.

Ni ud af ti danske bilister mener ifølge undersøgelsen, at de ikke selv har kontrol over de data, bilerne indsamler.

Tre ud af fire afviser overhovedet at have givet tilladelse til, at deres biler må dele data med bilproducenten eller andre.

- Moderne biler indsamler i dag enorme mængder data. Ikke bare om bilerne, men også om bilisterne. Faktisk er bilindustrien en af dem, som høster flest data i verden, siger Dennis Lange.

Der er ifølge chefkonsulenten dels tale om "uskyldige data" om bilens tilstand. Men der kan også være tale om "mere følsomme data", som samles igennem for eksempel bilers infotainmentsystem, eller når man kobler sin smartphone til.

- Også her kan der ske en udveksling af data, som mange ikke er opmærksomme på. Det kan være kontakter, beskeder eller opkaldshistorik, siger Dennis Lange.

Undersøgelsen viser også, at en del bilister er villige til at dele data, hvis det eksempelvis kan gøre det nemmere eller billigere at være bilist.

Det kan for eksempel være bilforsikringer baseret på køredata eller hjælp til at spare på brændstof.

FDM efterlyser klarere rammer for, hvordan dataindsamlingen må foregå.

EU-Kommissionen er ifølge FDM på vej med et forslag om en såkaldt "Data Act", der skal sikre rammerne for indsamling og brugen af data i EU.

Men oplægget sikrer ikke i tilstrækkelig grad bilejernes rettigheder og er ikke vidtgående nok, lyder det fra FDM.

- Det, man lægger op til, er meget bredt. Vi har brug for en mere specifik lovgivning, der handler om, hvad data fra biler bliver brugt til, og hvem der skal have adgang til det, siger Dennis Lange.

/ritzau/