Nye Borgelige sætter ”spektakulære rekorder”: Se reaktionerne på partiets stormvejr

Den nu tidligere partiformand Lars Boje Mathiesen (NB) er blevet ekskluderet fra Nye Borgerlige, efter at han blandt har henvendt sig med et krav om at få overført 350.000 kroner fra partiet til sig egen private konto med det argument, at pengene skulle bruges til "personlig brandingkampagne".

Her til formiddag har den tidligere partiformand og partistifter Pernille Vermund meddelt, at hun står klar til at genoptage rollen som partiets leder.

Kristeligt Dagblad samler her reaktionerne på det tumultariske døgn for Nye Borgelige.

Ask Rostrup, journalist og vært på TV 2 News, påpeger, at partiet på kort tid har slået helt nye rekorder.

Nye Borgerlige har nu mistet halvdelen af deres 6 mandater på godt fire måneder.

Partiet har mistet sin nye næstformand efter to uger.

Og sin nye formand efter godt en måned.

Det er med andre ord lykkedes at sætte en stribe spektakulære rekorder i #dkpol - det er da altid noget… — Ask Rostrup (@askrost) March 9, 2023

Malte Frøslee Ibsen, der blandt andet forsker i politisk teori og som er ekstern lektor ved Københavns Universitet, er ikke videre begejstret over, hvad Nye Borgelige har formået.

Good riddance, Nye Borgerlige.



Et parti, der har bibragt dansk politik intet andet end iscenesat skandalisering som letgennemskuelig politisk PR-strategi, lummer nordsjællandsk swingerklubsracisme, og et meme om at skide i bukserne. — Malte Frøslee Ibsen (@IbsenMalte) March 9, 2023

Svend Brinkmann, psykolog, forfatter og radiovært med mere omtaler i satiriske vendinger Nye Borgelige som et "forbillede for alle moderne organisationer".

Til alle agile typer, der elsker disruption, brændende platforme og omstillingsparate medarbejdere, som tænker ud af boksen på en uforudsigelig rejse, hvor sporene lægges, mens I kører: Nye Borgerlige må da lige være stedet for jer. Et forbillede for alle moderne organisationer. — Svend Brinkmann (@svendbrinkmann) March 10, 2023

Jarl Cordua, radiovært og politisk kommentator, mener, at partiet er en magnet for fantaster.

Det noget spektakulære og langvarige sceneri senest også om slagsmål om formandshonorar i @NyeBorgerlige sætter en tyk streg under, at det er "et parti af fantaster for fantaster". #dkpol — Jarl Cordua (@cordua_jarl) March 10, 2023

Ida Ehrenreich, SF'er og podcastvært, perspektiverer dramaet i Nye Borgelige til ungdomsprogrammet "Paradise Hotel".

Tilrettelæggerne på Paradise Hotel er indkaldt til hastemøde om, hvordan de kan overgå intrigerne i Nye Borgerlige. — Ida Ehrenreich (@IdaEhrenreich) March 10, 2023

Christian Egander Skov, historiker, kommentator og anmelder hos Kristeligt Dagblad ser, at historien gentager sig.

Er Nye Borgerlige egentlig en genindspilning af klassikeren "Fremskridtspartiet." Bare med lavere produktionsbudget, mere urealistisk handling og dårligere udformede karakterer? #dkpol — Christian Egander Skov (@skov_chr) March 10, 2023

