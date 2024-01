Nye Borgerlige-afdeling vil sikre partiet en fremtid ved kromøde

En række af Nye Borgerliges medlemmer nægter at lade partiet dø, sådan som stifter Pernille Vermund ønsker det, og lørdag vil partiets afdeling i Hillerød samle så mange medlemmer som muligt for at drøfte planer om at køre partiet videre.

DR har talt med lokalformand i Hillerød Mikael Einspor, som siger, at 75 gæster indtil videre står til at komme til et møde på Skævinge Kro.

Han uddyber til Ritzau:

- Det er alt fra byrådsmedlemmer til lokalformænd, næstformænd, kasserere, udmeldte medlemmer, nyindmeldte medlemmer og folk med interesse i den dagsorden, som Nye Borgerlige satte fra begyndelsen, og som desværre blev udhulet hen ad vejen, siger han.

Mikael Einspor siger, at der er nogle "scenarier, vi skal gennemsøge, og nogle muligheder, vi skal kigge ind i".

- Vi skal tælle nogle hoveder og se, hvor vi lander, siger han.

Mødet på kroen skulle have handlet om det kommende europaparlamentsvalg. Men nu er dagsordenen altså at sikre partiets overlevelse. Dog er menuen stadig den samme, skriver DR - stegt flæsk.

For at Nye Borgerlige kan blive opløst, skal der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger. To tredjedele af de stemmeberettigede skal begge gange stemme for at opløse partiet.

Tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Martin Henriksen vil gerne være formand for Nye Borgerlige.

Siden juni 2023 har Henriksen været medlem af Nye Borgerlige og er på papiret partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget senere i år. Valgkampen er dog ikke aktuel i øjeblikket, har han erkendt.

Andre medlemmer af Nye Borgerlige har også meldt sig klar til at overtage formandsposten i partiet.

Githa Nelander fra regionsrådet i Region Sjælland og Næstved Byråd har meldt sig på banen som formandskandidat. Det samme har lokalpolitiker Nis Otto Kristensen, der er lokalformand i København.

Mikael Einspor siger, at hans favorit til formandsposten, Martin Henriksen, også vil deltage i mødet.

