Vækst for Nye Borgerlige svækker de gamle borgerlige

Nye Borgerliges ultimative udlændingekrav er først og fremmest en gave til Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen (S), hvis vinderchancer øges i takt med tilslutningen til det på papiret erklæret borgerlige parti

Partiet Nye Borgerlige holdt i lørdags i Vejle sit årsmøde med udsigten til ifølge meningsmålinger at forcere spærregrænsen og komme i Folketinget.

Partileder Pernille Vermund brugte langt over halvdelen af sin tale til at tordne mod den hidtidige udlændingepolitik, som efter hendes mening har været alt for slap, og som truer det danske samfunds eksistens.

Partiet har tre ”ufravigelige krav” om et totalt asylstop, selvforsørgelse for alle udlændinge, samt at kriminelle udlændinge konsekvent skal udvises efter første dom. Der blev talt om andre temaer som miljø, behovet for lavere skat og et opgør med den overdimensionerede velfærdsstat samt udmeldelse af EU, men hovedbudskabet var, at den muslimske indvandring skal stoppes. Under store bifald blev det igen og igen understreget, at der ikke er problemer med andre end de muslimske indvandrere.

Præcis som Alternativet i sin tid opstod i frustration over de socialdemokratiske ”løftebrud” under statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) fra 2011 til 2015, er Nye Borgerlige en protest mod de kompromiser, de nuværende regeringspartier og Dansk Folkeparti har indgået siden 2015. Mest udtalt er frustrationen over udlændingepolitikken, men også Liberal Alliances mislykkede, ultimative krav om topskattelettelser motiverer det nye partis medlemmer.