Nye Borgerlige er klar til at indgå alliance med Radikale Venstre

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund vil ikke udelukke, at Nye Borgerlige kan komme til at lægge stemmer til radikal eller moderat regeringsdeltagelse efter et kommende folketingsvalg.

Det siger Pernille Vermund til Berlingske søndag.

- For os handler det om det politiske indhold, og vi udelukker ikke nogen partier, siger hun.

Hvad angår Radikale Venstre betoner Vermund særligt fællestræk på fordelingspolitikken som et sted, hvor partierne bør kunne samarbejde.

Dog peger Pernille Vermund på, at Nye Borgerlige ikke kan acceptere, at Radikale Venstres udlændingepolitik afspejler sig i et potentielt regeringsgrundlag.

- Det handler jo i høj grad om forståelsen af, at den migration, der kommer til Danmark, særligt fra de muslimske lande, hverken er god arbejdskraft eller folk, der i høj grad er lovlydige borgere. Den erkendelse er jo ikke nået ind i Radikale Venstre, siger hun til Berlingske.

Pernille Vermunds udmelding kommer, efter Liberal Alliances partiformand, Alex Vanopslagh, i et interview med Politiken inviterede Radikale Venstre med ind i en måske kommende centrum-højre-regeringskonstellation.

Også Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt giver overfor Berlingske udtryk for, at partiet i "en nødsituation" vil kunne agere støtteparti for en borgerlig regering med Radikale Venstre.

/ritzau/