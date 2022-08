Nye Borgerlige har mistet tillid til spidskandidat i København

Nye Borgerliges hovedbestyrelse har ved et møde torsdag besluttet at vrage spidskandidaten Hans Blaaberg.

Nye Borgerliges hovedbestyrelse har torsdag besluttet, at spidskandidaten i Københavns Storkreds Hans Blaaberg ikke må stille op for partiet til næste folketingsvalg. Det skriver Ekstra Bladet.

Det skyldes, at partiet har mistet tilliden til ham, fortæller Jesper Hammer, der er organisatorisk næstformand i Nye Borgerlige, til Ekstra Bladet i en mail.

Den tidligere spidskandidat har efter sigende "dækket over en sag mod ham", som kunne risikere at skade partiets anseelse i offentligheden alvorligt, skriver Jesper Hammer til Ekstra Bladet.

Ifølge Hans Blaaberg, der til daglig arbejder som politibetjent, er beslutningen truffet på baggrund af en anmeldelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

- Der var nogle rygter om en anmeldelse, men jeg havde ikke fået noget at vide. Så jeg kontaktede DUP og fik bekræftet anmeldelsen, men fik også at vide, at de ikke engang var gået i gang med at kigge på den endnu, fortæller Hans Blaaberg til Ekstra Bladet.

Hans Blaaberg modtog beskeden om afgørelsen fra torsdagens møde over telefonen. Det er han "rigtig ærgerlig over", siger han til Ekstra Bladet.

