Nye Borgerlige-kandidater støtter at skyde mod migranter

Partiformand Pernille Vermund bakker op om folketingskandidaters Facebook-opslag, der støtter brug af våben.

På sin Facebook gav Anne Marie Buch, der er folketingskandidat for Nye Borgerlige, udtryk for en holdning om afrikanske migranter, der forsøger at krydse grænsen til Spanien.

- Hvis skarpe skud er det eneste, de forstår, så er det det, der skal til, skrev hun.

Ligeledes støtter andre af Nye Borgerliges folketingskandidater i opslag på Facebook brugen af våben mod kriminelle. Det skriver Jyllands-Posten.

Kandidat i Nordjylland Frode Larsen har på Facebook delt en artikel om svenske bilafbrændinger med kommentaren:

- Skyd dem i benene.

Og NB-folketingskandidat Josh Bjørkman har sidste år delt en video - "Intruder breaks into home; Shot by entire family" (Ubuden gæst bryder ind i hjem; skudt af hele familien, red.) - med bemærkningen:

- Og sådan bør det gå alle indbrudstyve/overfaldsmænd.

De tre kandidater står ved deres udtalelser. Og partiformand Pernille Vermund tager ikke afstand.

- Man skal ikke politisk opfordre politiet til at skyde nogen i benene. Men vi står i en situation, hvor politikerne har lukket en masse mennesker ind i vores samfund, som i den grad er truende for vores frihed og sikkerhed.

- Der er områder, hvor ambulancer og brandbiler ikke kan komme ind. Så må politiet jo gøre, hvad der skal til. Og man skal selvfølgelig også have ret til at forsvare sig, hvis nogen trænger ind i ens hjem, siger hun til avisen.

Udsagnene er ikke i sig selv ulovlige vurderer, vurderer Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste. Men de kan potentielt være farlige.

- Udtalelserne kan give folk en opfattelse af, at det er legitimt at gøre, hvad kandidaterne siger, siger han til Jyllands-Posten.

Men ifølge Rune Stubager, der er valgforsker ved Aarhus Universitet, er det nødvendigt for partier som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige at ekskludere medlemmer på grund af ekstreme indvandrerkritiske udsagn.

/ritzau/