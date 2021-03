Krav om coronapas får Nye Borgerlige til at forlade forhandlinger

Nye Borgerlige vil ikke være med til at gøre coronapas til forudsætning for genåbning af caféer og frisører.

Nye Borgerlige er ude af forhandlingerne om en langsigtet plan for genåbning af Danmark, oplyser partileder Pernille Vermund.

Partiet vil ikke acceptere, at caféer, restauranter og frisører kun kan åbnes under forudsætning af brug af et coronapas, siger Vermund, da hun forlader forhandlingerne.

- En forudsætning for at gå videre er, at man indfører et coronapas. Mere kontrol af borgerne og et større regime, som man lægger ud til de private virksomheder. Det kan vi simpelthen ikke acceptere, siger hun:

- Forudsætningen for, at regeringen overhovedet vil tale om genåbning, er, at man indfører coronapas.

Forhandlingerne om en plan for genåbning af Danmark startede klokken 12 mandag. Her mødtes partilederne i Statsministeriet til forhandlinger hos statsminister Mette Frederiksen (S).

Mødet startede med, at de seneste beregninger fra Statens Serum Institut, som var blevet sendt til partilederne umiddelbart inden, blev gennemgået.

Siden har partierne forhandlet om, hvordan planen for genåbning skal se ud.

Her mener Pernille Vermund, at et coronapas er et unødvendigt magtmiddel til regeringen og myndighederne i den smittesituation, der er nu.

- Vi åbnede samfundet sidste forår, uden at der blev testet lige så mange som i dag. Uden en vaccineplan som stille og roligt bliver udrullet. Og uden coronapas, siger hun:

- Nu indfører man endnu et magtmiddel for regeringen. Historien har vist, at når regeringen får et magtmiddel, så bruger den det, og indimellem også misbruger det.

Allerede på vej ind til mandagens forhandlinger varslede Nye Borgerliges leder, at hun mistænkte, at partiet ikke ville kunne nå til enighed med regeringen.

Forhandlingerne med de øvrige partier er fortsat i gang.

/ritzau/