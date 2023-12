Mette Frederiksen hører nye toner i Ukrainestøtten blandt partier

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortalte torsdag forud for EU-topmøde, at hun i Danmark er begyndt at se en ny tendens i forhold til støtten til Ukraine.

- Jeg godt kan se, at der også i Danmark begynder at være lidt nye strømninger fra Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Henrik Qvortrup, som mener, at tiden er ved at rinde ud for Zelenskyj og for Danmarks opbakning. Det er den ikke, og det må den ikke, siger hun.

At Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti mener det, afviser både formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund og Dansk Folkepartis EU-parlamentsmedlem, Anders Vistisen.

- Mette Frederiksen ved udmærket godt, at vi har bakket op indtil nu, og vi også gør det fortsat, siger Pernille Vermund til Ritzau.

Vistisen fortæller, at Dansk Folkepartis holdning er, at dansk støtte skal fortsætte, men at partiet har analyseret, at hvis man ikke inden for et års tid får et gennembrud, kommer det til at se sort ud med den amerikanske støtte i forbindelse med præsidentvalget i november 2024.

- Det er bevidst vildledning Socialdemokratiet laver, siger han.

Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup stod også for skud i samme kommentar, da Mette Frederiksen udtalte sig til pressen i Bruxelles til EU-topmødet.

Ifølge ham konstaterer han, hvad der sker i verden i sine analyser.

- Nemlig at der er en vigende opbakning til Zelenskyj, og det bliver Danmark nødt til at forholde sig til på et eller andet tidspunkt.

- Jeg forudser, at Mette Frederiksen får problemer, hvis hun fastholder, at vi bare uanset hvad kan stå økonomisk bag Ukraine, siger Qvortrup.

Henrik Qvortrup har også forholdt sig til statsministerens tilgang til Zelenskyj på de sociale medier.

Onsdag lavede han et opslag på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter, med et screenshot af et instagram-opslag fra Mette Frederiksen med teksten:

- "Min ven og min helt". Gad nok vide, om statsministeren har vælgerne med sig i sin pludrende Instagram-omklamring af Zelensky.

- "Danmark står bag Ukraine hele vejen". Det bliver en tung retræte for Mette F, hvis (når) resten af verden begynder at skrue ned for støtten.