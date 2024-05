Nye Borgerlige politianmelder eksformand Pernille Vermund

Nye Borgerliges hovedbestyrelse har politianmeldt tidligere formand Pernille Vermund, der nu er medlem af Liberal Alliance, og tidligere medlem Kim Edberg Andersen, der nu er medlem af Danmarksdemokraterne.

Det fremgår af en politianmeldelse, som Ekstra Bladet har set.

Avisen har ligeledes set et brev, der er blevet sendt ud til partiets medlemmer, hvor hovedbestyrelsen begrunder anmeldelsen.

Der står, at partiet anmelder de to folketingspolitikere for flere forhold. Det sker, efter at Pernille Vermund lukkede og forsøgte at opløse Nye Borgerlige i januar.

Hovedbestyrelsen mener blandt andet, at Nye Borgerliges folketingsgruppe er blevet ulovligt lukket.

Derudover går anmeldelsen på, at folketingsgruppens bankkonti er blevet lukket, inden de økonomiske forhold var afklaret.

Organisatorisk formand for Nye Borgerlige Kenneth Korsbæk Olsen bekræfter og kalder lukningen foragtelig.

- Vi mener, at der er sket noget, som ikke er sket på den korrekte måde. For det er fuldstændig foragteligt, det der er sket, siger han.

På spørgsmålet fra avisen om, hvorvidt det er usandsynligt, at det fører til straf, svarer han:

- Jeg ved ikke, om det er en chancetur. Det har haft store konsekvenser for partiet. Vi mener, at en anmeldelse er på sin plads. For jeg er rystet over det, som er sket.

- Det er ikke på grund af hævn eller bitterhed, at vi gør det her. Det er noget, som vi gør på partiets vegne.

Hverken Pernille Vermund eller Kim Edberg Andersen har kommentarer, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/