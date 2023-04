Nye Borgerlige-profil er sygemeldt med stress

De vanskelige tider fortsætter for Nye Borgerlige.

Partiet er siden folketingsvalget i november sidste år gået fra seks til tre folketingsmedlemmer og har ekskluderet en nyvalgt formand på rekordtid.

Og tirsdag meddeler folketingsmedlem Peter Seier Christensen (NB), at han er sygemeldt med stress.

Det skriver han på Facebook.

- På det seneste har jeg ikke været så aktiv, som jeg plejer. Det skyldes, at jeg er sygemeldt med stress.

- I mellemtiden varetager mine gode partikolleger Pernille Vermund og Kim Edberg Andersen mine opgaver i Nye Borgerliges folketingsgruppe, skriver han med henvisning til den resterende folketingsgruppe.

- Jeg ser frem til at vende tilbage til mit politiske arbejde, når jeg forhåbentligt inden længe er kommet ovenpå igen.

- Indtil da har jeg brug for ro, og derfor svarer jeg ikke på opkald og beskeder, som jeg plejer. Det håber jeg på jeres forståelse for, skriver Seier Christensen.

Grundet Nye Borgerliges kun tre mandater varetager Seier Christensen et hav af ordførerposter. Han er blandt andet forsvars-, udenrigs- og udlændingeordfører.

Han er ikke den eneste folketingspolitiker, der er sygemeldt i øjeblikket.

Den mest prominente er Venstres formand og forsvarsminister, Jakob Ellemann-Jensen, som ligeledes er sygemeldt på ubestemt tid grundet stress.

Ellemann-Jensen har været sygemeldt med stress siden 6. februar, efter at han fik et ildebefindende ugen før.

I sidste måned skrev Ellemann-Jensen i et opslag på Facebook, at det går fremad, og at han forventer at vende tilbage til Christiansborg.

- Men jeg er også opmærksom på, at jeg skal være klar, inden jeg kaster mig over arbejdet igen. For jeg ved godt, at man ikke kan være hverken minister eller partiformand på halv kraft, lød det.

I slutningen af sidste måned sygemeldte Victoria Velasquez fra Enhedslisten sig. Det skyldes eftervirkningerne af en hjernerystelse.

/ritzau/