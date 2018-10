Nye Borgerlige satser hele butikken på Folketinget

Nye Borgerlige har som nyt parti, der ikke modtager støtte, haft et underskud på 400.000 kroner sidste år.

Principielt er Nye Borgerlige imod statsstøtte til politiske partier, men det ville unægteligt lune, hvis man kunne få et ekstra tilskud til den daglige drift.

På lørdagens årsmøde i Vejle blev regnskabet for 2017 fremlagt, og det viser et underskud på lige knap 414.000 kroner.

Selv om partiet øgede sine kontingentindtægter med næsten 400.000 kroner, så steg udgifterne endnu mere.

Det er særligt udgifter til administration og til løn, der er vokset.

Partiet hverken har fastansatte medarbejdere eller et egentligt sekretariat, men køber blandt andet formand Pernille Vermund fri til politisk arbejde.

Og det giver altså røde tal på bundlinjen, hvilken har øget partiets negative egenkapital til minus 472.000 kroner.

- Sådan er det jo at være et nyt parti, der ikke har andre indtægter end kontingenter og donationer.

- Men vi bruger de penge, vi gør, for at redde Danmark og fordi vi tror på, at vi kommer i Folketinget, siger den organisatoriske næstformand, Jesper Hammer.

Det ham, der er regnskabsansvarlig, og det er også ham, der har lagt et konservativt budget for næste år, som ganske vist går i plus, men som også tager udgangspunkt i et uforandret aktivitetsniveau i et valgår.

- Det er nok ikke realistisk, at det holder, for vi vil jo gerne ud at præsentere vores politik for danskerne.

- Omvendt ved vi også, at der sidder personer derude, som gerne vil støtte os, og som vi håber vil bidrage lidt ekstra, når der engang bliver udskrevet valg, siger Jesper Hammer.

Den store joker i den forbindelse er, om partiet bliver valgt ind i Folketinget.

Det vil udløse både parti- og gruppestøtte på mange millioner kroner, og derfor er der meget på spil for partiet.

- Vi opererer med flere mulige scenarier, og det værste er selvfølgelig, hvis ikke det store mål lykkes.

- Det har vi ikke rigtigt taget højde for, men så bliver det for alvor op ad bakke.

- Så har vi både et hul i kassen, der skal dækkes, samtidig med at vi skal starte forfra med at samle de nødvendige underskrifter ind, så vi kan stille op igen, siger Jesper Hammer.

