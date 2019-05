Nye Borgerlige-spidskandidat sigtet for at dele drabsvideo

Jeppe Juhl nægter sig skyldig i sigtelse om, at han som ansvarlig for netmedie skal have delt drabsvideo.

Nye Borgerliges spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds, Jeppe Juhl, er blevet sigtet for at have delt drabsvideo fra Marokko-drab.

Det oplyser Jeppe Juhl til Berlingske. Han oplyser samtidig, at han nægter sig skyldig.

Han fortæller til avisen, at han onsdag morgen klokken 07.15 blev anholdt, indbragt til afhøring på Station Bellahøj og sigtet.

Ifølge ham selv er han sigtet for som ansvarlig for netmediet Newspeek at have delt den blodige drabsvideo fra Marokko, der viser et af drabene på en dansk og en norsk kvinde i december.

- Jeg har ikke været ansvarlig for Newspeek i to år. Og jeg har aldrig set den video og kunne aldrig nogensinde drømme om at dele den, siger Jeppe Juhl til Berlingske.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at i alt tre onsdag er anholdt for at have delt drabsvideoen.

- Vi opfordrer på det kraftigste til ikke at dele videoer som denne. Det er strafbart og kan have store konsekvenser for ofre og efterladte, skriver politiet.

Tidligere er flere andre blevet sigtet for at have delt videoen, der stammer fra drabssagen i Marokko.

Her blev 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland på 28 år slået ihjel under et overfald i Atlasbjergene. De blev stukket med kniv og halshugget. Forbrydelsen er blevet beskrevet som en terrorhandling.

/ritzau/