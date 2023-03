Nye Borgerlige taber millioner - Vermund vil søge penge udefra

Nye Borgerlige står i en anden situation økonomisk, efter at Lars Boje Mathiesen ikke længere er en del af folketingsgruppen.

Partiet står til at miste 289.000 kroner om måneden i gruppestøtte ifølge Folketingets hjemmeside. Det svarer til næsten 3,5 millioner kroner om året.

- Når vi ser fremad, er vi nødt til at prioritere anderledes i forhold til vores indsats, siger partistifter og formandskandidat Pernille Vermund.

- Så kunne man jo prøve at se, om der var frivillige kræfter derude, der ville træde til, og man kunne se, om der kunne fundraises (skaffe penge, red.).

- Der er et arbejde at gøre, for at sikre at vi ikke alene behøver at leve af offentlige midler, siger Pernille Vermund.

Det er først efter 12 måneder, at ændringen i gruppestøtten sker.

Ifølge Folketingets hjemmeside går støtten primært til "gruppernes lønudgifter til medlems sekretærer, rådgivere, pressemedarbejdere m.fl.".

Årsagen til nedgangen i støtten for Nye Borgerlige skal ses i lyset af, at folketingsgruppen nu kun tæller tre medlemmer, efter at daværende formand Lars Boje Mathiesen i sidste uge blev ekskluderet fra partiet.

Folketingsgrupper med tre eller færre medlemmer modtager kun 25 procent af, hvad det normale basisbeløb per folketingsmedlem lyder på.

I 2021, som er det seneste offentliggjorte år, modtog Nye Borgerlige lidt over 8,6 millioner kroner.

I fremtiden vil Nye Borgerlige modtage omkring 5,6 millioner i gruppestøtten årligt, har Folketinget oplyst til Altinget.

Det er dog også med et eksperttillæg oveni. Et tillæg som partiet skal søge om for de nuværende tre medlemmer.

- Det er ikke for at undervurdere, hvad det her får, eller kan få, af betydning, men omvendt må man sætte tæring efter næring og få det bedste ud af det.

- Og så må vi prøve at se, om man kan skaffe nogle midler også gennem nogle frivillige kræfter udefra, siger Pernille Vermund.

Tidligere har netop Nye Borgerlige argumenteret for, at der skulle skæres i gruppestøtten.

I 2019 foreslog partiet, at der blev indført en årlig besparelse på to procent.

- Man skal gøre tingene smartere og mere effektivt, men hvorfor gælder det ikke for os politikere, lød det fra Lars Boje Mathiesen, der på det tidspunkt var medlem af partiet, fra Folketingets talerstol.

