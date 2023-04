Nye Borgerlige vælger først ny formand til oktober

Først til oktober kan Pernille Vermund genvælges som formand for Nye Borgerlige af partiets medlemmer.

Der bliver ikke indkaldt til endnu et ekstraordinært møde for at vælge ny formand, oplyser partiet til Ritzau.

I stedet bliver det på Nye Borgerliges ordinære årsmøde i oktober, at en ny formand vælges.

Foreløbig er Pernille Vermund den eneste kandidat.

Indtil da fungerer organisatorisk næstformand Jesper Hammer som formand i samarbejde med hovedbestyrelsen.

Pernille Vermund meddelte 10. januar i år, at hun så hurtigt som muligt ville stoppe som formand og dernæst træde ud af Folketinget efter næste folketingsvalg.

7. februar blev folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen så valgt som ny formand på en ekstraordinær generalforsamling med kommunalpolitiker Henriette Ergemann som næstformand.

Begge er nu fortid i partiet.

Henriette Ergemann trak sig først som næstformand og meldte sig siden helt ud af partiet. Det skete, efter det kom frem, at hun havde fremsat en række kontroversielle udtalelser om blandt andet coronahåndteringen.

Lars Boje Mathiesen blev i marts ekskluderet af hovedbestyrelsen.

Ifølge partiet var han kommet kom med "absurde" pengekrav. Selv mente han, at han var offer for et karaktermord. Han er nu løsgænger i Folketinget.

Efter Lars Boje Mathiesens ekskludering meddelte Pernille Vermund, at hun var klar til at tage endnu en tørn som formand og ligeledes ville genopstille til Folketinget.

Lige nu er hun en del af en folketingsgruppe på blot to medlemmer.

Ved valget i november fik Nye Borgerlige seks mandater, men kort efter forlod Mette Thiesen partiet. Hun er nu medlem af Dansk Folkeparti, og samme skifte har Mikkel Bjørn taget.

Derudover er Lars Boje Mathiesen blevet løsgænger, mens stifter og tidligere næstformand Peter Seier Christensen i øjeblikket er sygemeldt med stress.

/ritzau/